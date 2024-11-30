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        Tekirdağ'da coğrafi işaretli "Küçükyoncalı keşkeği" için tanıtım toplantısı düzenlendi

        Saray ilçesinde coğrafi işaretli "Küçükyoncalı keşkeği" için tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:37
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        Tekirdağ'da coğrafi işaretli "Küçükyoncalı keşkeği" için tanıtım toplantısı düzenlendi
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        Saray ilçesinde coğrafi işaretli "Küçükyoncalı keşkeği" için tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, toplantıda keşkeğin turizmin çeşitlendirilmesine vereceği katkıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın yöresel değerlerini korumak ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına aracılık etmek amacıyla coğrafi işaret çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

        Trakya'nın coğrafi işaretli ürünlerini arttırmak için çalıştıklarını aktaran Şahin, "Coğrafi işaret tescilli ürünlerin tanıtımı amacıyla gıda ve yöresel ürünler fuarlarına bölge olarak katılımı desteklemekteyiz. Trakya'da coğrafi işaretlerle ilgili artan farkındalığın yanı sıra Ajansımızın diğer hedefi coğrafi işaretli ürün üreticileri ile satım alım heyetlerini buluşturmak, ürünlerin restoran menülerinde yerini almasını sağlamaktır. Geliştirilecek her türlü projede iş birliği yapmaya hazırız. Kasım 2024 itibariyle Edirne'de 13, Tekirdağ'da 13 ve Kırklareli'nde 7 olmak üzere Trakya'da 33 coğrafi işaret tescilli ürünümüz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan ve vatandaşlar katıldı.

        - Küçükyoncalı keşkeği

        Küçükyoncalı keşkeği, inek sütü, keşkeklik buğday, kırmızı toz biber ve tereyağı ile yapılıyor. Keşkek, yapımında inek sütünün kullanılması ve et kullanılmaması ile diğerlerinden ayrılıyor.

        Keşkek, Bulgaristan'dan gelenlerin kurduğu Küçükyoncalı'da yapılmaya başlandı. Keşkek geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl belirli günlerde Küçükyoncalı Keşkek Şenliği düzenleniyor. Özellikle doğum, asker uğurlama, düğün, kutlama, bayram, hacı uğurlama, adak, hayır, buluşma gibi özel günlerde hazırlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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