Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü ilçede, sisin yüksek kesimlerde gün boyu etkili olması bekleniyor.
Ganos Dağı eteklerindeki sis, dronla görüntülendi.
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