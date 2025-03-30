Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Bakan Göktaş'ın oğulları Yusuf ve Hamza da ziyarete eşlik ederek, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Bakan Göktaş, kentteki programı kapsamında Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi.

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