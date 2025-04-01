Tekirdağ Valisi Soytürk bayram ziyaretlerinde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, 1996 yılında Erzincan'da şehit olan Cem Akgün'ün ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Ardından, şehit çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın ailesiyle bir araya gelen Soytürk, aileyle bayramlaşarak, bir süre sohbet etti.
Soytürk, vatanın dört bir yanında huzur ve güvenliğin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.
Ardından ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.
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