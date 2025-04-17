Tekirdağ'da vatandaşlar, Heraion-Teikhos Antik Kenti'ni gezdi.

Turizm Haftası dolayısıyla Heraion-Teikhos Antik Kenti'nin tanıtımına yönelik program düzenlendi.

Vatandaşlara, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları anlatıldı, kazı alanı gezdirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, burada yaptığı konuşmada, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde Trakları'n izlerinin araştırıldığını söyledi.

Kentin tanıtımına yönelik gezi düzenlediklerini aktaran Karaküçük, "Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Turzim haftası dolayısıyla gezi düzenledik. Kentin tanımına katkı sağlamak için çalışmalarımız sürecek." dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik de antik kentte Trak uygarlığının günlük yaşamının izlerinin araştırılmaya devam ettiğini belirtti.

Atik daha sonra bu yıl yapacakları kazılarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.