Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da vatandaşlar Heraion-Teikhos Antik Kenti'ni gezdi

        Tekirdağ'da vatandaşlar, Heraion-Teikhos Antik Kenti'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:09 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da vatandaşlar Heraion-Teikhos Antik Kenti'ni gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da vatandaşlar, Heraion-Teikhos Antik Kenti'ni gezdi.

        Turizm Haftası dolayısıyla Heraion-Teikhos Antik Kenti'nin tanıtımına yönelik program düzenlendi.

        Vatandaşlara, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları anlatıldı, kazı alanı gezdirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, burada yaptığı konuşmada, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde Trakları'n izlerinin araştırıldığını söyledi.

        Kentin tanıtımına yönelik gezi düzenlediklerini aktaran Karaküçük, "Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Turzim haftası dolayısıyla gezi düzenledik. Kentin tanımına katkı sağlamak için çalışmalarımız sürecek." dedi.

        İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik de antik kentte Trak uygarlığının günlük yaşamının izlerinin araştırılmaya devam ettiğini belirtti.

        Atik daha sonra bu yıl yapacakları kazılarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri müzeleri gezdi
        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri müzeleri gezdi
        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı