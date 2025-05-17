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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:53
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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy, Çorlu, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirdikleri kontrollerde, durumlarından şüphelendikleri 11 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 150 gram bonzai, 30 sentetik ecza hap, 30 gram metamfetamin, 16 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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