Tekirdağ NKÜ'de öğrenci ve akademisyenler yangınla mücadele konusunda bilgilendirildi

Yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bu tür programların devam edeceği belirtildi.

NKÜ Afet ve Acil Durum Komisyonu Koordinatörü Prof. Dr. Handan Dökmeci de yangın güvenliğinin toplumsal bilinçle güçleneceğini belirterek, bu tür eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin önemine dikkat çekti.

Hamzaçelebioğlu, yangın öncesi alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve etkili söndürme stratejileri konusunda sunum gerçekleştirdi.

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