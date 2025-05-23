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        Tekirdağ'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'da bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:06
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        Tekirdağ'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'da bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ertuğrul Mahallesi Peştemalcı Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir pansiyonun en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çalışanlar, içerideki müşterileri uyararak binanın tahliye edilmesini sağladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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