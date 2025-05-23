Tekirdağ'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'da bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ertuğrul Mahallesi Peştemalcı Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir pansiyonun en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar, içerideki müşterileri uyararak binanın tahliye edilmesini sağladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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