Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt kurmak suretiyle tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, ilçede 7 farklı adreste yaptığı aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 458 tabanca fişeği, 133 tüfek fişeği, 24 tapu, 4 senet, 5 cep telefonu ve bilgisayar ele geçirdi.
Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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