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        Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:35 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:35
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        Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt kurmak suretiyle tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, ilçede 7 farklı adreste yaptığı aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 458 tabanca fişeği, 133 tüfek fişeği, 24 tapu, 4 senet, 5 cep telefonu ve bilgisayar ele geçirdi.

        Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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