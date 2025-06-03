Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, ilçede 7 farklı adreste yaptığı aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 458 tabanca fişeği, 133 tüfek fişeği, 24 tapu, 4 senet, 5 cep telefonu ve bilgisayar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt kurmak suretiyle tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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