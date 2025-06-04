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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da silahla vurulan müteahhit hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:54 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:54
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da silahla vurulan müteahhit hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçede müteahhitlik yapan Burhan Yalçın, Vatan Caddesi'ndeki iş yerinde Y.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yalçın'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli Y.Y, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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