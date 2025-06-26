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        Tekirdağ'da yaşlılar için lavanta bahçesinde etkinlik düzenlendi

        Tekirdağ'da huzurevi sakinleri lavanta tarlasında vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:45
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        Tekirdağ'da yaşlılar için lavanta bahçesinde etkinlik düzenlendi
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        Tekirdağ'da huzurevi sakinleri lavanta tarlasında vakit geçirdi.

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerine yönelik program düzenlendi.

        Yazır Mahallesi'nde bulunan lavanta tarlasında bir araya gelen yaşlılar, dekorlar önünde fotoğraf çekilip doğayla iç içe vakit geçirdi.

        Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği (TEFSAD) üyeleri de huzurevi sakinlerinin mutluluklarını kadrajlarına yansıtmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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