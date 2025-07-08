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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Tekirdağ Sorumlusu Emrah Hekim, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:09 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:09
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Tekirdağ Sorumlusu Emrah Hekim, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Hekim ve Soytürk makamda bir süre sohbet etti.

        Ziyarette Hekim ve beraberindekiler, kentte düzenlenmesi planlanan TEKNOFEST etkinliği hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        - Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi 732 kişiye yardım yapıldı

        Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi 732 kişiye yardım yapıldı.

        Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf yardımlarının devam ettiğini belirtti.

        İlçede geçen ay 732 vatandaşa 3 milyon 338 bin 211 lira ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Fırat, yardımların sağlık, eğitim, aile, yaşlı aylığı, katılım payı ve gıda yardımı olarak verildiğini ifade etti.

        Fırat, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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