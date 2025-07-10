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        Tekirdağ'da havaya ateş açan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:33
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        Tekirdağ'da havaya ateş açan 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Ali Osman Çelebi Bulvarı Çırak Bayırı mevkisinde silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Olay yerine giden ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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