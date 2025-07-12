Tekirdağ'da bir gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Üç gün önce Silahtarağa Mahallesi'nde yürürken silahla vurularak ağır yaralanan Bünyamin E. (19) kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, zanlı H.Y., Kemalettin Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanmıştı. Zanlının ifadesinin ardından olaya karıştığı iddia edilen 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

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