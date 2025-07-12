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        Tekirdağ'da bir gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:58 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:58
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        Tekirdağ'da bir gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Silahtarağa Mahallesi'nde Bünyamin E'nin (19) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler H.Y., H.U., D.U., M.G. ve O.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Üç gün önce Silahtarağa Mahallesi'nde yürürken silahla vurularak ağır yaralanan Bünyamin E. (19) kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, zanlı H.Y., Kemalettin Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanmıştı. Zanlının ifadesinin ardından olaya karıştığı iddia edilen 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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