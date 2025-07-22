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        Tekirdağ Valisi Soytürk, LGS birincisi öğrencileri kabul etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:37
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        Tekirdağ Valisi Soytürk, LGS birincisi öğrencileri kabul etti
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, LGS'de 500 tam puan alan Gökhan Öztürk, Ali Kılıç, Mirza Emir Konak, Orhan Ege Kobak, Zümra Serin, Serdest Temel, Aksu Yanar ve Ilgın Buluş'u makamında ağırladı.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Soytürk, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

        Soytürk, öğrencilerin verdiklerin emeklerin karşılığını Türkiye birincisi olarak aldığını aktararak, "Sizler bu ülkenin geleceğe dair ümidisiniz. Bundan sonraki süreçte eğitiminizi en iyi şekilde tamamlayacak ve ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstleneceksiniz. Hangi mesleği icra ederseniz edin, nereden geldiğinizi ve kim olduğunuzu unutmayın. Sizlere hayatınız boyunca başarılar diliyorum." dedi.

        Ziyarette öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Nair, öğretmenler ve veliler de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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