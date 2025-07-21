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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Cezalar onandı | Son dakika haberleri

        Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme: Cezalar onandı

        Türkiye'nin günlerce konuştuğu Konya'daki Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile cinayeti işlediği iddia edilen Ertuğrul Çelik'e verilen 2'şer kez müebbet hapis cezasını onadı

        Giriş: 21.07.2025 - 21:52 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:11
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        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
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        Konya İsmil Mahallesi’nde 7 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde görülen davada önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (29) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (48) ile cinayeti işlediği iddia edilen Ertuğrul Çelik'e verilen 2'şer kez müebbet hapis cezasını onadı.

        Esra Taş
        Esra Taş

        NELER YAŞANMIŞTI

        Türkiye’nin yıllarca konuştuğu olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftine ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Çiftin evdeki kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya gidip olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.

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        ÖNCE MEHİR ANLAŞMAZLIĞI SANILDI

        Olayın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve gelini Betül Büyükşen arasında daha önce yaşanan mehir tartışması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde duruldu. Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in ailesi ve yakınlarından gözaltına alınanlar oldu. Daha sonra ise şüpheliler, serbest bırakıldı.

        Abdulah Başdemir
        Abdulah Başdemir

        ADRES KARIŞTIRILIP KOMŞU AİLE YERİNE, BÜYÜKŞEN ÇİFTİ ÖLDÜRÜLDÜ

        3 yıl sonra kurulan özel ekip yeniden çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Büyükşen çiftinin, yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Soruşturmayı derinleştiren özel ekip, çiftin komşularının evli olan oğulları Hüseyin K. ile Esra Taş'ın, bir süre ilişki yaşadığını ve ayrıldığını belirledi. Esra Taş'ın da ayrılma nedenleri olarak Hüseyin K.'nin anne ve babasını sorumlu tuttuğu tespit edildi.

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        Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin annesi M.K. ve babası M.K.'yi öldürtmeye karar verip, Abdullah Başdemir'i azmettirdiği belirlendi. 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğerleri de serbest bırakıldı. Tutuklulardan Mustafa Okşen, 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen tutukluluk süresine itiraz etti ve 4 Şubat'ta tahliye edildi.

        ÖNCE AFGAN ÇOBAN SONRA GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

        Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in, o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, 'kiralık katil' olduğu iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yine soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çumra'da Selçuk Üniversitesi'ne ait tesiste güvenlik görevlisi olan Ertuğrul Çelik, çıkarıldığı mahkemece 22 Nisan 2022'de tutuklandı.

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        3 SANIK 2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

        5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 05 Mayıs 2023 tarihinde görülen davada, cinayeti işlediği iddia edilen Ertuğrul Çelik ile azmettirdiği iddia edilen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir'i, Büyükşen çiftinin öldürülmesi nedeniyle 2'şer kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından da 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ertuğrul Çelik, ayrıca saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 9 ay hapis cezası daha aldı. Yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise, delil yetersizliğinden beraat etti.

        ÖNCE YARGITAY CEZAYI ONANDI

        Yerel Mahkemenin ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 05 Aralık 2023 tarihinde kararı onadı. İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi.

        Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da kararı onadı, sanıkların suçu işlemediklerine yönelik itiraz taleplerini ise reddetti. Dosya nihai kararı verecek olan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

        SON MERCİ DE CEZAYI ONADI

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi gönderilen davayı inceledi. İncelemeyi tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (29) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (48) ile cinayeti işlediği iddia edilen Ertuğrul Çelik'e verilen 2'şer kez müebbet hapis cezasını onadı.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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