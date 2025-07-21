Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da anızda başlayıp ağaçlığa sıçrayan yangın 60 dekar alana zarar verdi

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangında 60 dekar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 20:23 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da anızda başlayıp ağaçlığa sıçrayan yangın 60 dekar alana zarar verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangında 60 dekar alan zarar gördü.

        Meşatlık mevkisinde anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 60 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Kimliğini göstermek istemedi, bekçiyi göğsünden bıçakladı
        Kimliğini göstermek istemedi, bekçiyi göğsünden bıçakladı
        Uçmakdere'de adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluşuyor
        Uçmakdere'de adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluşuyor
        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü üniversiteli Hamdi Serdar toprağa verild...
        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü üniversiteli Hamdi Serdar toprağa verild...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da 299 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 299 bin makaron ele geçirildi
        Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz'ın hedefi dünya şampiyonasında kürsü:
        Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz'ın hedefi dünya şampiyonasında kürsü: