Tekirdağ'da anızda başlayıp ağaçlığa sıçrayan yangın 60 dekar alana zarar verdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangında 60 dekar alan zarar gördü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangında 60 dekar alan zarar gördü.
Meşatlık mevkisinde anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 60 dekar alan zarar gördü.
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