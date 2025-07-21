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        Tekirdağ'da çıkan yangında 20 dekar ağaçlık alan zarar gördü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangın 20 dekar ağaçlık alana zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 23:02 Güncelleme: 21.07.2025 - 23:02
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        Tekirdağ'da çıkan yangında 20 dekar ağaçlık alan zarar gördü
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangın 20 dekar ağaçlık alana zarar verdi.

        Edirköy Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dekar alanda zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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