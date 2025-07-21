Kimliğini göstermek istemedi, bekçiyi göğsünden bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler, şüphelendikleri N.A.'yı durdurdu. Kimlik kontrolü yapılmak istenen N.A., direnerek tepki gösterdi. N.A. bu sırada cebinden çıkardığı bıçağı, bekçi H.D.'nin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan H.D. yere yığıldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bekçi H.D, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de hastaneye giderek H.D.'nin durumu hakkında bilgi aldı. Polis tarafından gözaltına alınan N.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.