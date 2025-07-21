Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Kimliğini göstermek istemedi, bekçiyi göğsünden bıçakladı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bekçi H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kimliğini göstermek istemedi, bekçiyi göğsünden bıçakladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bekçi H.D., kimliğini göstermek istemeyen N.A. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler, şüphelendikleri N.A.'yı durdurdu. Kimlik kontrolü yapılmak istenen N.A., direnerek tepki gösterdi. N.A. bu sırada cebinden çıkardığı bıçağı, bekçi H.D.'nin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan H.D. yere yığıldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bekçi H.D, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de hastaneye giderek H.D.'nin durumu hakkında bilgi aldı. Polis tarafından gözaltına alınan N.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı

        Benzer Haberler

        Uçmakdere'de adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluşuyor
        Uçmakdere'de adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluşuyor
        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü üniversiteli Hamdi Serdar toprağa verild...
        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü üniversiteli Hamdi Serdar toprağa verild...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da 299 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 299 bin makaron ele geçirildi
        Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz'ın hedefi dünya şampiyonasında kürsü:
        Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz'ın hedefi dünya şampiyonasında kürsü:
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı