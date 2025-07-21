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        Tekirdağ'da asayiş

        Hayrabolu ilçesinde evinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:12
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Hayrabolu ilçesinde evinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şalgamlı Mahallesi'nde N.K'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 ruhsatsız tabanca geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine S.E'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        -Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde F.Ö'nün otomobilinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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