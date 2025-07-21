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        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü üniversiteli Hamdi Serdar toprağa verildi

        TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, üniversite öğrencisi Hamdi Serdar Şahin (21), Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:46
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        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü üniversiteli Hamdi Serdar toprağa verildi
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        TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, üniversite öğrencisi Hamdi Serdar Şahin (21), Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

        Kaza, 19 Temmuz’da saat 18.15 sıralarında ilçenin çevre yolu Çorlu yönünde meydana geldi. Ergene'den Çorlu'ya giden Hamdi Serdar Şahin yönetimindeki 59 ADY 726 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Fikret B. yönetimindeki 34 DJD 365 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, metrelerce savrularak bariyere çarparak durdu. Ekiplerin kontrolünde Hamdi Serdar Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon şoförü Fikret B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Şahin için Önerler Mahallesi'ndeki Öner Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şahin'in ailesi, yakınları ve çok sayıda üniversite arkadaşı katıldı. Namazın ardından Hamdi Serdar Şahin'in cenazesi Önerler Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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