Uçmakdere'de adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluşuyor

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izliyor.

Paraşüt pilotu Ali Sıralı, AA muhabirine, bölgeye gelen ziyaretçilerin yamaç paraşütüyle uçuş yaparak farklı deneyim yaşadıklarını söyledi.

Uçmakdere'nin paraşüt tutkunlarının gözde adreslerinden birisi haline geldiği ifade eden Sıralı, "Bölgede uçuşlar her gün devam ediyor. Buraya gelip uçuş yapan, güzelliklerini gören herkes buradan mutlu ayrılıyor. Özellikle çevre iller ve İstanbul'dan çok gelen oluyor. Paraşüt deyince akla ilk Fethiye gelebilir ama oranın uzak olmasından dolayı insanlar daha yakın olan Uçmakdere'yi tercih ediyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye deneyimlemeye bekleriz." diye konuştu.