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        Tekirdağ'da kötü kokunun nedeni araştırılıyor

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:55
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        Tekirdağ'da kötü kokunun nedeni araştırılıyor
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı.

        Vatandaşların, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, Çorlu Deresi ile atık su deşarjı bulunan işletmelerde yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.

        Bölgede faaliyet gösteren 10 işletmeyi kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri alarak inceleme başlattı.

        Kötü kokunun nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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