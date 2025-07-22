Tekirdağ merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 16 tutuklama

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca, internetten ‘evde sabun paketlenmesi işi’ ilanı veren şüphelileri takibe aldı. 20 şüphelinin, vatandaşları dolandırıp haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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