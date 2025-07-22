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        Tekirdağ merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 16 tutuklama

        TEKİRDAĞ merkezli 9 ilde, internet üzerinden 'evde sabun paketlenmesi işi' ilanı verip vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:15 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:20
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        Tekirdağ merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 16 tutuklama
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        TEKİRDAĞ merkezli 9 ilde, internet üzerinden ‘evde sabun paketlenmesi işi’ ilanı verip vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli tutuklandı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca, internetten ‘evde sabun paketlenmesi işi’ ilanı veren şüphelileri takibe aldı. 20 şüphelinin, vatandaşları dolandırıp haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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