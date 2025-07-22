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        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:24
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        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 aylık yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, "iş bulma" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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