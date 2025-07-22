Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 256 obje ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir iş yerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 objeye el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 256 obje ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da bir iş yerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 objeye el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 obje, 2 Osmanlı merasim süngüsü, bir tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

        İş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, LGS birincisi öğrencileri kabul etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk, LGS birincisi öğrencileri kabul etti
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da çıkan yangında 20 dekar ağaçlık alan zarar gördü
        Tekirdağ'da çıkan yangında 20 dekar ağaçlık alan zarar gördü
        Tekirdağ'da ot yangını (2)
        Tekirdağ'da ot yangını (2)
        Tekirdağ'da ot yangını
        Tekirdağ'da ot yangını