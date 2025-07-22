Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 256 obje ele geçirildi
Tekirdağ'da bir iş yerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 objeye el konuldu.
Tekirdağ'da bir iş yerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 objeye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 obje, 2 Osmanlı merasim süngüsü, bir tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı.
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