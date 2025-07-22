Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 256 obje ele geçirildi

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 obje, 2 Osmanlı merasim süngüsü, bir tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

Tekirdağ'da bir iş yerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 objeye el konuldu.

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