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        Babaannesinden öğrendiği pismeti geçim kaynağına dönüştürdü

        Tekirdağ'da yaşayan 41 yaşındaki Elif Görgülü, babaannesinden öğrendiği geleneksel karanfilli pismeti yeniden üretmeye başlayarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadınlara istihdam olanağı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:28 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:28
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        Babaannesinden öğrendiği pismeti geçim kaynağına dönüştürdü
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        Tekirdağ’da yaşayan 41 yaşındaki Elif Görgülü, babaannesinden öğrendiği geleneksel karanfilli pismeti yeniden üretmeye başlayarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadınlara istihdam olanağı sunuyor.

        Görgülü, 4 yıl önce erişte ve yufka gibi hamur işi ürün satışı yapmak için Hayrabolu ilçesinde iş yerini açtı.

        İş yerinde ürünlerini hazırlayıp satışa sunan Görgülü, daha sonra bölgede unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerden biri olan pismeti yaşatmak istedi.

        İlk olarak 80 kişilik üretimle başladığı serüveninde Görgülü, bugün 500 kişilik siparişlere cevap veriyor.

        Görgülü, üretimi artırdıkça çevresindeki kadınları da bu sürece dahil ederek istihdam sağladı.

        Hem kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmalarına destek olan Görgülü, hem de geleneksel bir lezzetin yaşatılmasına öncülük etti.

        Görgülü, AA muhabirine, Tekirdağ'ın yanı sıra yakın illerden de pismet siparişi aldıklarını söyledi.

        Babannesinden öğrendiği pismetin unutulmaması için çalıştığını ifade eden Görgülü, "Pismet dediğimiz bizim 200 yıl önceye dayanan çok eski bir geleneğimiz. Ben bunu babaannemden öğrenmiştim. Kına gecelerinde, sünnet düğünlerinde, cenazelerde mevlitlerde yapılıyordu. Karanfilli küçük ekmek tarzında yapılan tatlı ve tuzlu arası bir ürün." dedi.

        Görgülü, Hayrabolu ilçesinde pismeti herkesin bildiğini ama zamanla bu lezzetin unutulmaya başladığını dile getirdi.

        Çok eski yıllara dayanan bir ürünün unutulmaması için elinden geleni yaptığını aktaran Görgülü, "Birkaç müşteriyle başladık. Şu an hiç durmuyoruz artık çok şükür. Herkes memnun. Herkes geleneklerine, göreneklerine sadık olduğu için çok güzel tepkiler aldık ve devam ediyoruz, inşallah da devam edeceğiz. İlk başladığım zaman 70-80 kişilik üretimle başladım ama şu anda 400-500 kişilik üretim yapıyorum. Arkadaşlarımla çalışıyorum zaten. Bayanlar çalışıyor sadece burada. Eski geleneklerimizi, göreneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Görgülü, kadınların her zaman iş hayatının içinde olması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti.

        "Bir kadının çalışması çok güzel bir duygu. Kendimle birlikte aileme katkıda bulunuyorum ve arkadaşlarım da ailesine katkıda bulunuyor. Kadınlar çalışmalı bence. Şimdi ben de burada onu yapıyorum. Evime katkıda bulunuyorum. Çocuklarıma katkıda bulunuyorum. İstihdam sağlıyoruz burada. Küçük bir iş yapmıyoruz aslında. Hem burada gelenek ve göreneklerimizi yerine getiriyoruz, hem de ailemize ve çocuklarımıza bir faydamız oluyor."

        Yaşariye Köseoğlu da unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri devam ettiriyor olmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Pismet yaparak ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirten Köseoğlu, "Pismetin yanı sıra yufkalarımız, kesmelerimiz, eriştelerimiz, tarhanalarımız, lokmalarımız da var. Çalıştığımız, ürettiğimiz için çok onurluyuz." ifadelerini kullandı.

        Pismet, un, kuru maya, süt, susam ve öğütülmüş karanfil kullanılarak hazırlanıyor. Yoğrulan hamur 2 saat dinlendirilip daha sonra fırına veriliyor. Piştikten sonra üzerine yağlı ve şekerli su sürülerek servis ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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