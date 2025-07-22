Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bir otomobile tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobile tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bir otomobile tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobile tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde bir otomobile tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçan H.C. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu

        Benzer Haberler

        Babaannesinden öğrendiği pismeti geçim kaynağına dönüştürdü
        Babaannesinden öğrendiği pismeti geçim kaynağına dönüştürdü
        Tekirdağ merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 16 tutuklama
        Tekirdağ merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 16 tutuklama
        Tekirdağ'ın şampiyon muaythai sporcuları Beyza ve Ayşe İrem'in hedefi ulusl...
        Tekirdağ'ın şampiyon muaythai sporcuları Beyza ve Ayşe İrem'in hedefi ulusl...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 256 obje ele geçirildi
        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 256 obje ele geçirildi
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı