Tekirdağ'da bir otomobile tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde bir otomobile tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçan H.C. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobile tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.