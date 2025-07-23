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        Tekirdağ'da gönül elçileri ile koruyucu aile farkındalık toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da gönül elçileri ile koruyucu aile farkındalık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:27 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:27
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        Tekirdağ'da gönül elçileri ile koruyucu aile farkındalık toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ'da gönül elçileri ile koruyucu aile farkındalık toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, aile kavramının toplumu bir arada tutan en önemli oluşum olduğunu belirtti.

        Geleceğin mimarı çocukların hayatlarına daha güzel nasıl dokunabiliriz sorusuna cevap verebilmek için bir araya geldiklerini aktaran Soytürk, "Hayatlarının erken dönemlerinde ailelerini kaybeden veya çeşitli nedenler ile ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocuklarımız, koruyucu aileler sayesinde yeni bir yuvaya kavuşmakta, sevgi, şefkat ve güven duygularını yeniden tatmaktadırlar. Koruyucu ailelik, sadece bir çocuğa yuva açmak olarak düşünülmemeli. Koruyucu ailelik aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, merhametin ve insanlık onurunun en güzel örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

        Soytürk, koruyucu aileler sayesinde çocukların güzel bir yuvaya kavuştuğunu dile getirerek, kentte bu yıl 164 çocuğun koruyucu ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelince "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık" konusunda sunum gerçekleştirildi.

        Ardından koruyucu aile hizmetinden faydalanan aile ve çocukların deneyimlerini paylaştıkları video gösterildi.

        Koruyucu aileler süreç içerisinde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

        Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve il protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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