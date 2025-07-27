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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:47
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        Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından parke taş yol çalışması yapıldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, planlı bir şekilde yol yapım ve yenileme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

        Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Nallar, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve yollarımızı güvenli hale getirmek amacıyla ilçemizin her bir noktasında parke taş yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Tekirdağ NKÜ'de üniversite tanıtım günleri düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) üniversite tanıtım günleri düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz tarihine kadar NKÜ Sosyal Yaşam Merkezi giriş katında tüm fakülte ve yüksekokulların tanıtım stantları adayların ziyaretine açıldı.

        Fakülte ve yüksekokul personelinin bilgilendirmede bulunduğu tanıtım stantlarında, adaylara nasıl tercihte bulunabilecekleri anlatılıyor.

        Stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin de görevlilerden bilgi aldı, adaylar ve velilerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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