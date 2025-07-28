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        Tekirdağ'da denize evsel atık suların bırakıldığı iddiasına ilişkin denetim yapıldı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize evsel atık suların bırakıldığı iddiasına ilişkin sahil şeridinde ve tatil sitelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:14
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        Tekirdağ'da denize evsel atık suların bırakıldığı iddiasına ilişkin denetim yapıldı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize evsel atık suların bırakıldığı iddiasına ilişkin sahil şeridinde ve tatil sitelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede tatil sitelerinden denize evsel atık suların bırakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Denetim kapsamında, sahil şeridinde ve tatil sitelerinde inceleme yapıldı.

        Ekipler tarafından alınan atık su numuneleri analize gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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