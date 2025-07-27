Tekirdağ'da "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi

Karaküçük, Tekirdağ'ın farklı etkinliklere ev sahipliği yapan özel bir şehir olduğunu ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, festivale Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den uçurtma sanatçılarının katıldığını söyledi.

Yaptıkları uçurtmaları Hoşköy sahilinde gökyüzüyle buluşturan çocuklar, hep birlikte eğlendi.

Yaratıcı Çocuklar Derneği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen festivalde, çocuklar uçurtma sanatçılarıyla atölyelerde uçurtma hazırladı.

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