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        Tekirdağ'da "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi

        Tekirdağ'da düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 19:10 Güncelleme: 27.07.2025 - 19:26
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        Tekirdağ'da "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi
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        Tekirdağ'da düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi.

        Yaratıcı Çocuklar Derneği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen festivalde, çocuklar uçurtma sanatçılarıyla atölyelerde uçurtma hazırladı.

        Yaptıkları uçurtmaları Hoşköy sahilinde gökyüzüyle buluşturan çocuklar, hep birlikte eğlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, festivale Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den uçurtma sanatçılarının katıldığını söyledi.

        Tekirdağ'da 2 gün boyunca uçurtmaların gökyüzüyle buluştuğunu belirten Karaküçük, hep birlikte uçurtma sanatçılarının deneyimlerinden faydalandıklarını belirtti.

        Karaküçük, Tekirdağ'ın farklı etkinliklere ev sahipliği yapan özel bir şehir olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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