Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 330 gram esrar, 2 Hint keneviri, 2 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu imalatında kullanılan materyaller ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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