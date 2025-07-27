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        Karatede iki yılda 3 kez Türkiye şampiyonu olan Ayza, uluslararası başarıları hedefliyor

        Tekirdağ'da iki yıl önce başladığı karatede katıldığı 3 Türkiye Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan 7 yaşındaki Ayza Akgün, uluslararası organizasyonlarda da zirveye çıkmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:44 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:52
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        Karatede iki yılda 3 kez Türkiye şampiyonu olan Ayza, uluslararası başarıları hedefliyor
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        Tekirdağ'da iki yıl önce başladığı karatede katıldığı 3 Türkiye Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan 7 yaşındaki Ayza Akgün, uluslararası organizasyonlarda da zirveye çıkmak istiyor.

        Çorlu Karate Spor Kulübünde antrenör Bülent Bozoğlu ile 2 yıl önce çalışmalara başlayan Ayza, kısa sürede kendini geliştirerek katıldığı organizasyonlarda başarılar elde etti.

        Tekirdağ'da düzenlenen yerel şampiyonalarda ve Edirne'deki uluslararası turnuvada üç altın madalya kazanan Ayza, geçen yıl Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'nda minik kızlar katada birinci oldu.

        Ayza Akgün, bu yıl da 10-13 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası'nda ve geçen hafta Tekirdağ'da gerçekleştirilen Asya Önel Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Başarılarıyla dikkati çeken minik sporcu, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ayza Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karateyi çok sevdiğini söyledi.

        Karateye dedesinin tavsiyesiyle başladığını belirten Ayza, "Başladıktan sonra 2 Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve birinci oldum. Sonra 29. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'na katılıp Türkiye'yi temsil ettim. Orada da beşinci oldum. En sonunda ise bir Türkiye Şampiyonası'nda daha birinci oldum. Üç kere üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Her zaman madalya almak istiyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil edeceğim." diye konuştu.

        Antrenör Bülent Bozoğlu da sporcusunun katıldığı bütün şampiyonalardan madalyayla döndüğünü söyledi.

        Geçen hafta sporcusunun Türkiye şampiyonu olarak kendilerini gururlandırdığını aktaran Bozoğlu, "Başarılıydı kızım. Başarılarına yine yenilerini ekleyeceğine inanıyorum. Çok istikrarlı, o istikrarını zaten aldığı başarılarla gösteriyor. Kendisini ispatladı. Elinden geleni yapacağını söylüyor, çalışıyor. Çok disiplinli bir çocuk. Beni mutlu ediyor, sevindiriyor, gururlandırıyor. Türkiye'yi, bayrağımızı yurt dışında dalgalandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anne Adalet Akgün ise kızının küçük yaşta bu kadar başarı elde etmesini beklemediğini, çok çalışarak başarılarıyla kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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