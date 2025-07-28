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        Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu; 'süt kamyonunun şoförü kusurlu'

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM Otoyolu'nda şerit ihlali yapan süt kamyonunun otomobile çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:05
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        Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu; 'süt kamyonunun şoförü kusurlu'
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM Otoyolu'nda şerit ihlali yapan süt kamyonunun otomobile çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda kusurlu bulunan kamyon şoförü Ercn Tak’ın (56) ‘şerit kurallarına riayet etmemek’ suçunu işlediği belirtildi.

        Kaza, 23 Temmuz sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Çorlu Gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne iki, Edirne yönüne ise bir şeride düşürülen yolda, Ercan Tak yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyonu ile Gürhan Recep Tütüncü (31) yönetimindeki 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü ile yanındaki Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) hayatını kaybetti.

        Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ercan Tak ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Kamyon şoförü Ercan Tak’ın ifadesinde, önünde giden yabancı plakalı bir araç olduğunu, ona çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve kazanın olduğunu söylediği ifade edildi.

        Çorlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, kamyon şoförünün kusurlu olduğu ve ‘şerit kurallarına riayet etmemek’ suçunu işlediğini belirtildi. Raporda, bölgede hız sınırı 70 kilometre olduğuna da değinildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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