        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da amatör futbol maçında Filistin'e destek pankartı açıldı

        Tekirdağ Süper Amatör Lig'de mücadele eden Taşkıranlar Kapaklı 59 Sporlu futbolcular, Akçeşme Spor karşılaşmasına Filistin'e destek pankartıyla çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:03 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:05
        Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor ile Akçeşme Spor, Kapaklı Şehir Stadyumu'nda karşılaştı.

        Taşkıranlar Kapaklı 59 Sporlu futbolcular, sahaya "Kudüs Kıbledir, Kudüs Miraçtır" yazılı pankart ile çıkarak Filistin'e destek verdi.

        Futbolcuların bu hareketi tribünlerden alkış aldı. Karşılaşmayı Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor 4-1 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

