Tekirdağ'da amatör futbol maçında Filistin'e destek pankartı açıldı
Tekirdağ Süper Amatör Lig'de mücadele eden Taşkıranlar Kapaklı 59 Sporlu futbolcular, Akçeşme Spor karşılaşmasına Filistin'e destek pankartıyla çıktı.
Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor ile Akçeşme Spor, Kapaklı Şehir Stadyumu'nda karşılaştı.
Taşkıranlar Kapaklı 59 Sporlu futbolcular, sahaya "Kudüs Kıbledir, Kudüs Miraçtır" yazılı pankart ile çıkarak Filistin'e destek verdi.
Futbolcuların bu hareketi tribünlerden alkış aldı. Karşılaşmayı Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor 4-1 kazandı.
