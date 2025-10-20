Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazada sürücüler A.K ve R.Y ile araçlarda bulunan D.Y. ile E.K yaralandı. Yaralılar Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.