Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 02:34 Güncelleme: 25.10.2025 - 02:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak’ta, M.K. ile aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen Rıdvan Sabuncu karşılaştı.

        Konuşma sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, tabancayla Sabuncu’ya ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Sabuncu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabuncu, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Olay sonrası kaçan şüpheli M.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile öldürdü
        Sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile öldürdü
        Restoranda yemek yiyenlere tabancayla ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
        Restoranda yemek yiyenlere tabancayla ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
        Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da bir apartmanın üst katında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da bir apartmanın üst katında çıkan yangın söndürüldü
        Çalıştığı ilaç fabrikasından çaldığı ham madde ile evinde uyuşturucu hap ür...
        Çalıştığı ilaç fabrikasından çaldığı ham madde ile evinde uyuşturucu hap ür...