        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 09:11 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:11
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

