Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
İstasyon Mahallesi Alper Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesiyle A.D. bıçaklanarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan A.D, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. A.D'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis olayla ilgili F.T. ve V.T'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.