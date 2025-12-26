Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağlı balıkçılar poyrazın dinmesini bekliyor

        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:15 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:15
        Tekirdağlı balıkçılar poyrazın dinmesini bekliyor
        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor.

        Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların havanın normale dönmesini beklediğini söyledi.

        Rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini ifade eden Pehlivanoğlu, balıkçıların güzel avcılıkla yüzlerinin gülmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

        Balıkçı Okan Yılmaz, havanın normale dönmesiyle istavrite ağ atmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

