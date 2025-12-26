Tekirdağ'da Doğu Türkistan Bilinçlendirme Konferansı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Doğu Türkistan Bilinçlendirme Konferansı gerçekleştirildi.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, Genç Vizyon Topluluğu tarafından düzenlenen konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Doç. Dr. Alimcan Buğda, konferansta yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan meselesinin özellikle son 5–6 yılda dünya kamuoyunun dikkatini çeken önemli bir konu haline geldiğini söyledi.

Doğu Türkistan'ın stratejik ve ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Buğda, Çin'in batıya doğru ilerleme politikalarında bölgenin kilit bir konumda bulunduğunu belirtti.

Buğda, Doğu Türkistan'ın Çin'in batıya açılan tek kapısı olmasının ve tarih boyunca Türkler ile Müslümanların yaşadığı bir coğrafya olmasının, Çin tarafından bir engel olarak görüldüğünü dile getirdi.

Bu nedenle 2017 yılından itibaren Çin'in bölgede yaşayan yaklaşık 35 milyon Müslüman Türk'e yönelik asimilasyon politikaları uygulamaya başladığını öne süren Buğda, bu süreçte çok sayıda kişinin kamplara alındığını ve bunun dünya kamuoyuna yansıdığını ifade etti.