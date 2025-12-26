Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Milli şair Mehmet Akif Ersoy Tekirdağ'da anıldı

        Tekirdağ'da milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla, anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli şair Mehmet Akif Ersoy Tekirdağ'da anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla, anma programı düzenlendi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi öğrencilerinin tiyatro gösterisinin ardından protokol üyeleri Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

        Programa, Vali Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Doğu Türkistan Bilinçlendirme Konferansı düzenlendi
        Tekirdağ'da Doğu Türkistan Bilinçlendirme Konferansı düzenlendi
        Su kanalına düşen otomobildeki çift yaralandı
        Su kanalına düşen otomobildeki çift yaralandı
        Narkotik olayları ile anılan 'Kore Mahallesi'nde yıkılan bina sayısı 110'a...
        Narkotik olayları ile anılan 'Kore Mahallesi'nde yıkılan bina sayısı 110'a...
        Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki çift yaralandı
        Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki çift yaralandı
        Çerkezköy'de hayırseverlerden eğitime ve sağlığa büyük destek
        Çerkezköy'de hayırseverlerden eğitime ve sağlığa büyük destek
        Seralarda modern üretim: Tonlarca salatalık ve süs bitkisi üretimi
        Seralarda modern üretim: Tonlarca salatalık ve süs bitkisi üretimi