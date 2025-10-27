Tekirdağ'da "Cumhuriyet ve Atatürk için fırçanı al gel" etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, Belediye Başkanı Alpay Var, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bisiklet, boya takımı ve çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.

Şarköy Kent Konseyi ve Şarköy Belediyesinin katkılarıyla Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ortaokul ve lise öğrencileri, hayallerindeki figürleri resmetti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, "Cumhuriyet ve Atatürk için fırçanı al gel" etkinliği gerçekleştirildi.

