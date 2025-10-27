Tekirdağ'da "Cumhuriyet ve Atatürk için fırçanı al gel" etkinliği düzenlendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, "Cumhuriyet ve Atatürk için fırçanı al gel" etkinliği gerçekleştirildi.
Şarköy Kent Konseyi ve Şarköy Belediyesinin katkılarıyla Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ortaokul ve lise öğrencileri, hayallerindeki figürleri resmetti.
Bisiklet, boya takımı ve çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Alpay Var, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
