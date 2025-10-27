Ergene Belediyesince amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren ve amatör liglerde mücadele veren spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunduklarını belirtti.

Sağlık Mahallesi’nde bulunan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Topak, Ergene’nin geleceği olan gençlere ve amatör spor kulüplerine bir nebze de olsa katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Her spor malzemesinin bir gencin spora tutunmasına vesile olacağını aktaran Topak, "Ergene’mizden nice başarılı sporcuların yetişeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle sporu seven, destekleyen tüm kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Unutmayalım, Ergene’miz kazanırsa hepimiz kazanırız." ifadelerini kullandı.

- Çorlu'da "Bir Fidan, Bir Çınar, Bir Nefes" etkinliği düzenlendi.