Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.
Fevzipaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada O.B, A.B. ve A.B. bıçakla, İ.B. ise darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen A.B. ve O.B. ilk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden ayrılan şüpheliler B.T. ve M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.