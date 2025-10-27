Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen A.B. ve O.B. ilk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada O.B, A.B. ve A.B. bıçakla, İ.B. ise darbedilerek yaralandı.

