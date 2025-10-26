Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 15:04 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:04
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Saray ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.

        Aramada, bitki üretim kabini, suni sıvı gübre, 5 saksı içine ekilmiş Hint keneviri, hassas terazi, 3 öğütücü, 14 gram Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 90 fişek ele geçirildi.

        Evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

