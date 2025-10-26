Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Saray ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.
Aramada, bitki üretim kabini, suni sıvı gübre, 5 saksı içine ekilmiş Hint keneviri, hassas terazi, 3 öğütücü, 14 gram Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 90 fişek ele geçirildi.
Evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
