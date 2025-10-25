Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanlarda sonbaharın renkleri hakim oluyor.

        25.10.2025 - 09:39
        Tekirdağ'da ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanlarda sonbaharın renkleri hakim oluyor.

        Özellikle Kanara Kanyonu mevkisinde yer alan yoğun gürgen ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

        Renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

        Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için farklı bir deneyim sunuyor.

        Bölgeden geçen sürücüler görsel şölen eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.

