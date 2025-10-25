Tekirdağ'da ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu

Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için farklı bir deneyim sunuyor.

Özellikle Kanara Kanyonu mevkisinde yer alan yoğun gürgen ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

