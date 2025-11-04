Tekirdağ'da motosikletin otomobile arkadan çarptığı kaza kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
U.A.İ. idaresindeki 35 AN 8749 plakalı motosiklet, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U.G. yönetimindeki 24 ABR 643 plakalı otomobile arkadan çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
