Tekirdağ'da bir haftadır kayıp olan kişi aranıyor

Tekirdağ'da bir haftadır kayıp olan 75 yaşındaki kişinin bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden İsmail Gürsoy, 28 Ekim'de evinden ayrıldı.

Yakınları, Gürsoy'un eve dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi arama kurtarma ve AFAD ekipleri, kaybolan kişinin görüldüğü değerlendirilen Naip ve Mermer mahallelerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bölgeyi dron yardımıyla havadan da tarıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Berkant Erat, gazetecilere, kayıp kişinin arama çalışmasını gün boyunca sürdürdüklerini söyledi.

Havadan ve karadan arama çalışmalarının devam edeceğini belirten Erat, "Burada AFAD ile birlikte alan daraltarak bölgeyi tarayacağız. 27 kişilik ekibimiz var, her gün 10 kişi vardiyalı değişerek aramalarımıza devam ediyoruz." dedi.